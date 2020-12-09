PSG Başakşehir maçında Webo'ya yapılan ırkçılık sonrası Rumenlerden çarpıcı yorum
Paris Saint-Germain-Başakşehir mücadelesinin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu’nun Webo’ya yaptığı ırkçılık, Avrupa basının gündemine oturdu. Rumen basının 'Irkçılık suçlaması' şeklinde başlık atması dikkat çekti.
Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu. Irkçı söylemler nedeniyle M.Başakşehir sahadan çekildi. UEFA'nın aldığı kararla ırkçı söylemlerde bulunan 4. hakem görevden alındı.
Başakşehirli futbolcular sahaya çıkmama kararı aldı ve kafile otele döndü. Karşılaşmanın dört farklı hakemle çarşamba günü kaldığı yerden devam edeceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şiddetle kınıyor, UEFA'nın gerekli adımı atacağına inanıyorum" dedi.
Şampiyonlar Ligi'nde son yılların en büyük skandallarından biri yaşandı. UEFA'nın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan ırkçı saldırı tüm Avrupa'da deprem etkisi yarattı ve geniş yankı buldu.
Foot Mercato: PSG - İstanbul Başakşehir maçı ertelendi!
Fransa'da yayın yapan Foot Mercato skandal olayın ardından, "Hakemin Webo'ya yaptığı ırkçı söylem nedeniyle iki takım da sahaya çıkmadı." ifadelerine yer verdi.