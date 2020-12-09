Yunanistan'da Türkiye istifası! Deprem etkisi yaptı

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik yaptırımlara karşı çıkan tutumu istifa getirdi.

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Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları zirvesinin ardından Perşembe ve Cuma günü gerçekleşecek liderler zirvesi bekleniyor.

Türkiye ile ilişkilerin masaya yatırılacağı zirve öncesinde Yunanistan'da büyük bir hayal kırıklığı var. Kathimerini gazetesi, dışişleri bakanları zirvesinde Yunanistan'ın önerilerine en yoğun direnişin Almanya'dan geldiğini yazdı.

Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına karşı çıkan Almanya'ya İtalya, İspanya, Malta, Polonya ve Macaristan destek verdi.

İstifa kararı aldı

Almanya'nın Türkiye'nin yanında durması Atina'da büyük tepki çekerken, bir istifa haberi de geldi.

Yunan-Alman Sanayi ve Ticaret Odası başkanı Michalis Mailis, 12 yıldır yürüttüğü görevden istifa ettiğini duyurdu. 30 yılı aşkın süredir organizasyonda yer alan Mailis'in dedesi, Yunan-Alman Sanayi ve Ticaret Odası'nın kurucusu.

Kathimerini, Mailis'in Berlin yönetiminin yaptırımların önüne geçtiği ve silah satışını durdurmadığı gerekçesiyle istifa ettiğini aktarıyor.