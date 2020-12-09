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Çat Beldesi Belediye Başkanı koronavirüse yenik düştü

İhlas Haber Ajansı

TOKAT’ta evinde korona virüs tedavisi gören belde belediye başkanı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Çat Belde Belediye Başkanı Mustafa Coşar (68), korona virüs tedavisi gördüğü evinde rahatsızlandı. 112 Sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başkan Coşar'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Coşar, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. 15 yıl muhtarlık yaptıktan sonra MHP’den 2 dönem belde belediye başkanı seçilen Coşar, evli ve 9 çocuk babası idi. MHP’li Coşar’ın cenazesi Çat beldesinde toprağa verilecek.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan "Tokat Çat (Fenk) Kasabası Belediye Başkanımız Mustafa Coşar'ın vefatını teessürle öğrendim. Kıymetli başkanımıza Mevlâm rahmetiyle muamele eylesin. Ailesine ve Çat'lı hemşehrilerime baş sağlığı diliyorum." mesajıyla baş sağlığı diledi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut paylaşımında  "Güzel insan, çalışkanlığı ve mücadeleci kişiliğiyle örnek bir belediye başkanı olan Çat Kasabası Belediye Başkanımız Mustafa Coşar Ağabeyimizin vefaat haberini derin bir teessürle öğrendim. Sevenlerinin, ailesinin, camiamızın başı sağolsun. Mekanı Cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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