BIST 1.350
DOLAR 7,83
EURO 9,50
ALTIN 467,54
HABER /  DÜNYA

Fransa’dan kritik açıklama: Türkiye ile AB yeni ve yapıcı bir ilişki sürdürebilir

FRANSA Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşme sonrasında Paris'ten açıklama geldi.

Abone ol

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler yaptırım tartışmalarıyla birlikte tekrar gerilirken Fransa’dan kritik bir açıklama geldi… Dün Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi yaptı.

"Yapıcı ilişkinin devam etmesi için gerekli şart ve koşullarını hatırlattı"

Görüşmenin ardından Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Muhll tarafından yapılan açıklamada, “10 ve 11 Aralık’taki Avrupa Konseyi öncesinde dışişleri bakanımız Fransa ve Avrupa’nın Türkiye ve AB arasındaki yapıcı ilişkinin devam etmesi için gerekli şart ve koşullarını hatırlattı” dedi.

"Türkiye ile AB yeni ve yapıcı bir ilişki sürdürebilir"

Yapılan açıklamada bazı konularda Ankara’nın pozisyonunu belli etmesi durumunda Türkiye ile AB’nin yeni ve yapıcı bir ilişki sürdürebileceği belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Optimar'dan bomba anket! Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa ne kadar oy alır? Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık yapan hakemin eski skandalları ortaya çıktı
Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan kısıtlamalar ve aşıyla ile ilgili önemli açıklamalar
Ünlü yazar Hasan Ali Toptaş'ın tacizleri ifşa oldu! 20 kadın konuştu Toptaş özür diledi
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen koronavirüse mi yakalandı? Yer değiştirdi iddiası
Durum vahim! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir, Adana, Mersin ve Hatay'a dikkat çekti!
Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
ÖNCEKİ HABERLER
Evde bakım parası ne zaman yatar aralık ayı ödeme günleri
Yunanistan'da Türkiye istifası! Deprem etkisi yaptı
Muğla'da eşi öldüren katil zanlısı koca Antalya ormanında yakalandı
Bilim Kurulu toplanıyor, sokağa çıkma yasağı genişleyecek mi?
UNICEF'ten okulların kapatılmasına eleştiri: İlk değil son çare olmalı
Gülseren Budayıcıoğlu kitapları sıralaması ve kitap özetleri
Yorumlar 1 yorum