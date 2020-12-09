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Edirneli çift, 1 saat arayla koronavirüse yenik düştü

Uzunköprü ilçesinde Türkan Kızıl ve eşi Recep Kızıl, koronavirüs nedeniyle tedavi gördükleri hastanede 1 saat arayla hayatlarını kaybetti.

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan Türkan Kızıl (73) ve eşi Recep Kızıl (75) çiftine, yaklaşık 15 gün önce başvurdukları Uzunköprü Devlet Hastanesi’nde koronavirüs teşhisi konularak, tedaviye alındı.

Saat arayla yenik düştüler 

Durumları ağırlaşan ve hastanenin yoğun bakım servisinde tedavileri süren Kızıl çifti, dün 1 saat arayla doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti.

Türkan ve Recep Kızıl çiftinin cenazeleri, bugün Uzunköprü şehir mezarlığında kılınan cenaze namazlarının ardından yan yana toprağa verildi.

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