Fransa spor bakanından Başakşehir ve PSG oyuncularına destek mesajı

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir karşılaşmasında yaşanan ırkçı harekete tepki göstererek her iki takıma da destek verdi.

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Rumen asıllı Maracineanu, söz konusu maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Başakşehir ve PSG'li oyuncularının kabul edilemez buldukları ırkçı söylemi nedeniyle sahayı terk etmesini tarihi karar olarak değerlendiren Maracineanu, Coltescu'nun sözlerine ilişkin, "Alışık olunan ırkçı ifade." ifadesini kullandı.

Ce soir des sportifs, des athlètes ont pris une décision historique face à une attitude qu’ils ont jugée inacceptable. Une expression de racisme ordinaire.

Nous attendons les résultats de l’enquête mais je ne peux que saluer la symbolique forte de leur geste et leur solidarité — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) December 8, 2020

Maracineanu, PSG-Medipol Başakşehir maçı hakkında açılan soruşturmanın sonuçlarını beklediklerini kaydederek, her iki takımın oyuncularının dayanışmasının ve eylemlerinin güçlü sembolünü selamladığını belirtti.

Ne olmuştu?

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında PSG ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek soyunma odasına gitmişti.

Karşılaşmanın bu akşam TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edilmesine karar verilmişti.