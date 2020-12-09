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Batuhan Karaca kaç yaşında kimdir Survivor'a gidiyor söylentisi çıktı

Aşk-ı Memnu'da Nihal'in küçük kardeşi Bülent karakterine hayat veren oyuncu Batuhan Karaca'nın Survivor'a gideceği iddia edildi. Bu haberin ardından şu an 23 yaşında olan Batuhan Karaca merak konusu oldu. Peki Batuhan Karaca kimdir, hangi dizilerde rol aldı, boyu kaç santim?

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Aşk-ı Memnu dizisindeki Bülent rolü ile şöhrete kavuşan Batuhan Karacakaya'nın değişimi sık sık gündeme geliyordu. Cemal Hünal ve Öykü Çelik'in ardından Batuhan Karacakaya'nın da Survivor 2021'e gideceği iddia edildi.

Batuhan Karacakaya ile ilgili ayrıntılar merak edilmeye başlandı. Peki, Batuhan Karacakaya kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Survivor'a mı gidiyor: Batuhan Karacakaya'nın sosyal medya hesabından, "Hissediyorum... Güzel şeyler olacak" notuyla yaptığı paylaşım bu iddiaları kuvvetlendirdi.

Batuhan Karaca kimdir: Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 doğumludur. Oyuncu Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı.

Batuhan Karaca dizileri 

2016 / Diriliş Ertuğrul (Dündar)
2011- 2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)
2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)
2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)
2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)
2004 / Büyük Buluşma (Tunç)

Batuhan Karaca filmleri 

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011
Dersimiz Atatürk - 2010
Bekle Beni - 2010
Uzun Hikâye - 2012

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