Antalya'da teslimat başladı! Bir saatte 1100 balon balığı kuyruğu getirildi

ANTALYA’da, her balon balığı kuyruğu için 5 lira ödenmesine ilişkin uygulama kapsamında çok sayıda balıkçı, getirdikleri balon balığı kuyruklarını görevlilere teslim etti. 1 saat içinde 1100 balon balığı kuyruğu toplandı.

Abone ol

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'deki balıkçıların ağlarına kadar zarar veren, hatta kendi türünü bile yiyen balon balığı, ekonomiye kazandırılıyor. Denize açılan balıkçılar tuttukları balon balığının kuyruğunu keserek ibraz etmeleri durumunda kuyruk başına 5 lira ödeme yapılıyor.

Turizm kenti Antalya'nın balıkçı barınağında bu uygulamaya bugün itibarıyla başlandı. Sabah erken saatlerde balıkçı barınağına ellerindeki poşetlerle balon balığı kuyruğu getiren balıkçılar, balık satış noktasında sıraya girdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından poşetten çıkarılan balık kuyrukları, tek tek incelendi. Bu incelemede balon balığının en belirgin özelliği olan deri kısmının benekli olmasına dikkat edildi.

Sayılan kuyruklar başına 5 lira ödeme yapılması için tutanak tutuldu. Görevliler kuyrukların olduğu poşetlerin ağızlarını mühürleyerek, tutanak altına aldı. Balıkçılara ödemelerin daha sonra yapılacağı bildirildi.

400 balıkla geldi

Sabah erken saatte balık satış noktasına geldiğini söyleyen Ahmet Telçekiç, "Poşetimde 400 adet balon balığı kuyruğu var. Burada görevliler sayıp kuyruk başına 5 lira ödeme yapacak" dedi.

Balıkçı Ümit Durmaz ise 200 kadar balon balığı kuyruğu getirdiğini belirterek, "Bu balıklar bize yıllarca zarar verdi. Ne olta ne ağ kaldı. Tutabildiğim kadarıyla getirdim. Özellikle balon balığı avlamak için denize açılmıştım" diye konuştu.

"1 saat içinde 1100 balık kuyruğu getirildi"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun, destekten yalnızca balıkçılık ruhsatına sahip olanların yararlanabildiğini söyledi. Yıl sonuna kadar bu uygulamanın her gün devam edeceğini belirten Coşkun, “1 milyon adetle sınırlandırıldı. 1 milyon adet yıl sonuna kalmadan dolarsa teşvik sonlandırılabilir. Olta balıkçıları bu uygulamadan faydalanamaz. Ruhsatlı balıkçılara destek veriliyor. Poşetlerle diğer gıdalara temas ettirmeden getiriyorlar. Yalnızca kuyruğunu getiriyorlar. Bütün halde getirmek yasak. Kuyruğunu kestikten sonra balığın gerisini açık denize atmak zorundalar. 1 saat içinde 1100 balık kuyruğu getirildi. İlgi oldukça yoğun" dedi.