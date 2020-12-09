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Danimarka Başbakanı Frederiksen: 22 çocuk için özür dilerim

DANİRMARKA Başbakanı Mette Frederiksen, 22 Grönlandlı çocuğun Danimarka'ya getirilme projesi için özür diledi...

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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 1951'de bir sosyal deney kapsamında 22 Grönlandlı çocuğun Danimarka'ya getirilme projesi için özür diledi.

Yaklaşık 70 yıl önce, Danimarka hükümeti, "daha iyi bir yaşam" için 22 çocuğu Grönland'tan Danimarka'ya getirtmişti. Ailelerinden alınan çocukların Danimarka'da yetişmişleri ve ülkenin eliti haline gelmeleri hedefleniyordu.

Ancak deney ilerledikçe çocuklar zorluklar yaşamaya başladı ve proje yarıda bırakıldı. 22 çocuğun arasında bazıları bir daha ailelerini göremedi, Grönland'da yetimhanelere yerleştirildi.

Geçen Şubat ayında, Danimarkalı yetkililer ve Grönland hükümeti "Grönland Çocukları Projesi" için soruşturma başlatmıştı.

"Bu çocukların hayatları feda edildi'' 

Euronews'ten Hüseyin Koyuncu'nun haberine göre, "Böylesi insan trajedilerinden derinden etkileniyorum" diyen Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "Evlerinden, ailelerinden ve ait oldukları topraklarından koparılan bu çocuklar için özür diliyoruz" dedi.

"Olanları değiştiremeyiz" diye konuşan Frederiksen, "Ama sorumluluk alabilir ve ilgilenmemiz gereken ve bu konuda başarısız olduğumuz kişilerden özür dileyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Söz konusu deneyin "mantıksız ve kalpsiz" olduğunu vurgulayan Frederiksen, "Zorla yerleri değiştirilen bu çocukların o zaman neler hissettiklerini, nasıl korktuklarını güçlükle hayal edebilirim, hayatları feda edildi" diye konuştu.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen

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