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Konya'da askeri servis aracı TIR'la çarpıştı: 10 yaralı

Demirören Haber Ajansı

KONYA'da yoğun sis nedeniyle kaza meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı Atış Test ve Değerlendirme Merkezi'ne askeri personeli taşıyan servis aracı, TIR'la çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Kaza, saat 08.30 sularında Konya- Adana kara yolu Karapınar ilçesi Hotamış kavşağında meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı Atış Test ve Değerlendirme Merkezi'ne askeri personeli taşıyan Selim Can Ertek'in kullandığı 42 CIJ 84 plakalı midibüs, yoğun sis nedeniyle  Osman Duran yönetimindeki 15 PS 090 plakalı TIR'la çarpıştı.

Kazada sürücüler Osman Duran, Selim Can Ertek ile servis aracındaki 8 asker ve askeri personel yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

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