BIST 1.348
DOLAR 7,82
EURO 9,50
ALTIN 467,78
HABER /  SAĞLIK

Koronavirüsü yenen doktor 10 kilo verdi

Demirören Haber Ajansı

KAYSERİ'de koronavirüsü yenen Bünyan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Cengiz Karasu (42), bu süreçte 10 kilo vererek 95 kilogramdan 85 kilograma düştü. Dr. Karasu, hastalığın çok ağır etkilerini hissettiğini ve kilo kaybının bunun en büyük belirtisi olduğunu söyledi.

Abone ol

Bünyan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengiz Karasu, geçen eylül ayında şiddetli halsizlik, ateş ve eklem ağrıları şikayetleri üzerine test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Dr. Karasu, evde tedavi altına alındı.

14 günlük tedaviyle sağlığına kavuşan Karasu, bu süreçte 10 kilo vererek 95 kilodan 85 kiloya düştü. Hastanedeki görevine başlayan Dr. Karasu, normal muayene sırasında çok yakın olmamaya çalıştıklarını; ama ister istemez temas olduğunu anlatarak, "Bir şekilde bunu kaptık. Yoğun bir halsizlik, ateş ve titreme ile eklem ağırları oldu, bir hafta bu durum sürdü. Verilen ilaçlarla bu süreci evde geçirdik. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Allah'tan hastalık ciğerlerimi tutmadı" dedi.

"Hastalık sonrası 10 kilo verdim"

Koronavirüsün kendisinde yarattığı etkiden de bahseden Dr. Cengiz Karasu, "Hastalık sonrası bazı etkiler gözlemledim. Bunlardan en bariz olanı yaklaşık 10 kilo vermem oldu. Hastalık sonrası yaşadığım ağır süreç bana kilo kaybettirdi. Tat ve koku kaybı oldu. Bir taraftan görevinizi yapmak zorundasınız bir taraftan da aileniz var. Telefon ile tedavi yapmaya çalıştık. Virüsü hafife almamak lazım; şu ana kadar çok yakından tanıdığım insanları genç yaşta bu hastalıktan kaybettim. Kimi etkileyeceğini, kimi tutacağını bilmiyoruz. Genç yaşta bazı insanları da hayattan alabiliyor. O yüzden çok dikkatli olmak lazım" ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 10 yıl aradı milyon dolarlık hazine sandığını buldu kimliği ortaya çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Suriye'de PKK'yı eğiten isim Joe Biden'ın Savunma Bakanı oluyor
Webo'ya ırkçılık yapan hakemden rezil savunma! Tarihi ceza alacak
Dolar ve piyasalarda son durum! Gözler olası ABD yaptırımı ve faiz kararında
Antalya'da 31 yaş genç kızla ilişkiye girip öldürdü: İfadesi kan dondurdu
BAE'de Türk vatandaşına işkence! Avukatından çarpıcı açıklamalar
Elektrik faturalarında yeni kazık! Dağıtım şirketlerinin telefon, misafir ve seyahat harcamalarını vatandaş ödeyecek
ÖNCEKİ HABERLER
İsmail Türüt kaç yaşında aslen nereli boşandı mı?
Çarpıcı araştırma: Tek başına siperlik koronavirüse karşı koruma sağlamıyor
Rumen medyası açıkladı! Irkçı hakemle ilgili şok gerçek
Katil ikizler! İzmir'de yaşandı oğlu öldü, baba ölü taklidi yaparak kurtuldu
Bakan Adil Karaismailoğlu: Ankara-Akyurt yolu 2021 yılında tamamlanacak
Masumlar Apartmanı Safiye annesi kim oynuyor gerçek adı nedir?
Yorumlar