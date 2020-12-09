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Altın güne düşüşle başladı! Gram altın 467 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 467,76 liradan işlem görüyor. Öte yandan çeyrek altın 766 lira, Cumhuriyet altını da 3.138 liradan alıcı buluyor.

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Dün, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 470,2 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 768 lira

Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 467,76 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 766 lira, Cumhuriyet altını da 3.138 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.861 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, yeni tip koronavirüs aşısı ve Brexit konusundaki olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün ABD'de toptan eşya stokları ile JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 doların destek, 1.885 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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