Dolar ve piyasalarda son durum! Gözler olası ABD yaptırımı ve faiz kararında

Dolar/TL kuru 7.80 civarında yatay bir seyir izlerken, piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı ile AB ve ABD'den yaptırım uygulaması gelip gelmeyeceğine kitlendi.

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Dolar/TL geçen hafta beklentilerin üzerinde artış gösteren enflasyon verisiyle 7.9’u aşsa da haftayı 7.8 seviyelerinde tamamlamıştı. Kur bu hafta da sınırlı yükselişler gösterse de 7.8 etrafından çok uzaklaşmadı.

Dolar/TL saat 08:50’de 7.8125/7.8250, euro/TL 9.4664/9.4827, sepet bazında TL 8.6395/8.6539 seviyesindeydi. Euronun dolar karşısında Nisan 2018’den bu yana en yüksek seviyelere ulaşmasıyla dolar/TL yatay seyir izlese de, euro/TL yükselişte.

Saat 10:07'de piyasalar

Yeni faiz artırımına gidileceği beklentisi

Enflasyonun kasım ayında %14 aşarak beklentilerin üzerine çıkmasının ardından Merkez Bankası’nın (TCMB) yeni bir faiz artışına gideceği beklentileri kuvvetlendi.

Olası AB ile ABD yaptırımı

Dolar/TL 7.8 etrafında genel olarak yatay bir seyir izlerken piyasada AB ve ABD’den bir yaptırım uygulaması gelip gelmeyeceği ana gündem olarak izleniyor.