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Dolar ve piyasalarda son durum! Gözler olası ABD yaptırımı ve faiz kararında

Dolar/TL kuru 7.80 civarında yatay bir seyir izlerken, piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı ile AB ve ABD'den yaptırım uygulaması gelip gelmeyeceğine kitlendi.

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Dolar/TL geçen hafta beklentilerin üzerinde artış gösteren enflasyon verisiyle 7.9’u aşsa da haftayı 7.8 seviyelerinde tamamlamıştı. Kur bu hafta da sınırlı yükselişler gösterse de 7.8 etrafından çok uzaklaşmadı.

Dolar/TL saat 08:50’de 7.8125/7.8250, euro/TL 9.4664/9.4827, sepet bazında TL 8.6395/8.6539 seviyesindeydi. Euronun dolar karşısında Nisan 2018’den bu yana en yüksek seviyelere ulaşmasıyla dolar/TL yatay seyir izlese de, euro/TL yükselişte.

Saat 10:07'de piyasalar

Yeni faiz artırımına gidileceği beklentisi

Enflasyonun kasım ayında %14 aşarak beklentilerin üzerine çıkmasının ardından Merkez Bankası’nın (TCMB) yeni bir faiz artışına gideceği beklentileri kuvvetlendi.

Olası AB ile ABD yaptırımı

Dolar/TL 7.8 etrafında genel olarak yatay bir seyir izlerken piyasada AB ve ABD’den bir yaptırım uygulaması gelip gelmeyeceği ana gündem olarak izleniyor.

Piyasalar TCMB’nin ve ekonomi yönetiminin nasıl bir 2021 planladığına ilişkin ilk sinyaller için önce 16 Aralık’taki Para ve Kur Politikası metnini ardından ise 24 Aralık’taki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını izleyecek.

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