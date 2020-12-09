Antalya'da 31 yaş genç kızla ilişkiye girip öldürdü: İfadesi kan dondurdu

ANTALYA'da, 8 Mart'ta kaybolduktan iki hafta sonra toprağa gömülü halde cesedi bulunan Belaruslu dansçı Anastasiya Yazerskaya davasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Genç dansçıyı öldürmekten tutuklu bulunan 54 yaşındaki öğretmen mahkemeye verdiği ifadede kan donduran sözler kullandı.

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Rus dansçı Anastasiya Yazerskaya davasında yeni gelişme yaşandı. Kendisiyle bin 800 TL karşılığında ilişkiye girdikten sonra genç kızı döverek öldürdüğü ve Antalya Isparta otoyolunun kenarında bir bölgede koli bandıyla sararak gömdüğü ortaya çıkan 54 yaşındaki öğretmen duruşmaya uzaktan bağlanarak ifade verdi. Mahkemenin sorularına verdiği cevaplar ise "bu kadar da olmaz" dedirtti.



Antalya'da, 8 Mart'ta kaybolduktan iki hafta sonra toprağa gömülü halde cesedi bulunan Belaruslu dansçı Anastasiya Yazerskaya (23) davasında tutuklu bulunan matematik öğretmeni Ahmet Oğuz Özgür (54) ilk kez hakim karşısına çıktı. Özgür, genç kadınla para karşılığı birlikte olduğunu ve sabah öldüğünü anlayınca gömdüğünü aktardı.



"Yarım şişe viski içti"

Evli ve 3 çocuk babası Ahmet Oğuz Özgür, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Gözyaşları içinde konuşan Özgür, verdiği ifadesinde "Rena" isimli kadın aracılığıyla Anastasiya'yı bin 800 lira karşılığında ilişkiye girmek için otomobiline aldığını öne sürdü. Diskoda yarım şişe viski içen Anastasiya ile gece ilişkiye girdiklerini aktaran Özgür, "O salonda uyudu. Sabah telefon çalınca yanına gittim. Kalbi atmıyordu. Suni teneffüs yaptım, hareketsizdi.



"Toprağın 15 santim altına gömdüm"

10 gün sonra avukat oğlumun nikâhı olduğu için eve sağlık ekiplerini çağırmadım, polise bildirmedim. El ve ayaklarını koli bandıyla sardım. Antalya-Isparta yolunda toprağın 15 santim altına gömdüm" diye konuştu. Nikâhtan sonra polisi arayıp olayı anlattığını aktaran Özgür, "Akşam burnunda kılcal damarlarında kanama olduğunu söyledi. Sabah uyandırmaya çalıştığımda da burnunda kan vardı" şeklinde konuştu.







Ne olmuştu

Sabah'ın haberine göre Antalya'da 1800 TL para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı Belarus uyruklu Anastasiya Yazerskaya'yı (23) öldürüp, Isparta yoluna gömdüğü için tutuklanan öğretmen Ahmet Oğuz Özgür'ün (54) cesedi gömmek için bir süre yer aradığı, daha sonra Isparta yolu üzerindeki bir bölgede durarak gömdüğü ortaya çıkmıştı.



Kan donduran son

Olay şöyle gelişti; Lise öğretmeni Özgür, polise verdiği ifadesinde, "Sabah uyandığımda hareketsiz yatıyordu. Burnundan kan geldiği görünce teneffüs ve kalp masajı yaptım. Ancak, kurtaramadım. Bunun üzerine gömmek için önce Lara'ya ormanlık alana götürdüm. Beğenmediğim için Isparta yolu üzerine götürüp, gömdüm" dedi.



Arkadaşının ihbarıyla ortaya çıktı

Antalya'da arkadaşı Anastasiya Yazerskaya'dan 15 gündür haber alamadığını belirten A.D. Emniyete kayıp ihbarında bulundu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince araştırma başlatıldı. Ekipler, genç kadının kaybolduğu 8 Mart gecesinden itibaren bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kayıplara karışan genç kadının en son 8 Mart Pazar günü saat 22.15 sıralarında, evinin yakınında Ahmet Oğuz Özgür'ün kullandığı otomobile bindiği tespit edildi. Bir lisede öğretmenlik yapan Ahmet Oğuz Özgür, gözaltına alındı.







İtiraf etti

Emniyette sorgulanan Özgür, önce olayla ilgisinin olmadığını savunarak, kayıp kadını tanımadığını iddia etti. MOBESE kameraları görüntüsü gösterilince suçunu itiraf etti.



Lara bölgesini beğenmemiş

Şüpheli Ahmet Oğuz Özgür, 9 Mart Pazartesi sabahı saat 08.00 sıralarında Konyaaltı ilçesindeki evinde uyandığında, Anastasiya Yazerskaya'nın burun kısmından kan geldiğini gördüğünü, bunun üzerine suni teneffüs ve kalp masajı yaptığını ancak kadının öldüğünü anlayınca paniğe kapıldığını söyledi. Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı kadının cesedini önce Lara bölgesinde ormanlık alana götürdüğünü, korktuğu ve beğenmediği için Isparta yolu üzerinde boş bir araziye gömdüğünü söyleyen Ahmet Oğuz Özgür'ün ifadesi sonrasında bölgede arama yapan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri Anastasiya Yazerskaya'nın cesedini toprağa gömülü olarak buldu.







"Cezaevinde ne yaparım?"

Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polisteki ifadesinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen Ahmet Oğuz Özgür, Antalya Sulh Ceza Hakimliği'nce, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Gece yarısı cezaevine götürülen Ahmet Oğuz Özgür, "Ben bir eğitimciyim. Cezaevinde ne yaparım?" diyerek gözyaşı döktü.