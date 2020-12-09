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Hasan Ali Toptaş kimdir siyasi görüşü ve eserleri

Yazdığı romanlar ile adını geniş kitlelere duyuran Hasan Ali Toptaş 'ın hayatı merak edildi. Peki Türk Edebiyatına birçok roman kazandıran Hasan Ali Toptaş kimdir, kaç ödül almıştır?

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Gölgesizler romanıyla adı büyük bir ölçüde duyuran Hasan Ali Toptaş kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Türk Edebiyatına kazandırdığı romanlar nelerdir, kaç ödül almıştır, ne iş yapmaktadır?

Hasan Ali Toptaş kimdir, mesleği nedir?
15 Ekim 1958'de doğdu.

İlk ve ortaokulu Denizli’nin ilçesi Baklan’da, liseyi Çal Lisesi’nde bitirdi. 1978’de başladığı Uşak Meslek Yüksekokulu’nda bir yıl okuyup bıraktı. 1981’de Çiv­ril Vergi Dairesi’ne veznedar, Sincan Vergi Dairesi’ne icra memuru, 1996’da Sincan Hazine Avukatlığında memur olarak çalıştı ve 2004 yılında emekli oldu.

Çeşitli dergilerde ya­yımladığı öykülerini Bir Gülüşün Kimliği adlı kitapta topladı (1987). Bu arada, Cemil Kavukçu, İzzet Kılıçlı ve Tamer K. Bilgin’le birlikte Yazıt dergi­sinin kuruluşunda (1988) yer aldı.

İlk öyküsü De­nizli’nin yerel gazetesi Denizli Gazetesi’nde 1975’te çıktı. “Bayram Şeke­ri” adını taşıyan bu öyküden sonra İmece, Dönem, Varlık, Yazıt, Adam Öykü, İmge Öykü dergilerinde başka öyküler yayımladı.

Öykü ve roman yazarlığını aynı anda yürüten Toptaş, Anadolu insa­nının hüzünlü dramatik yanını, yeni bir estetik üslupla dile getirmiştir.

Yıldız Ecevit: “Hasan Ali Toptaş, olağanüstü yetenekte bir dil ve kurgu us­tasıdır; Türk edebiyatının en güçlü romantik kalemidir. O, geleceğin Türk edebiyatına damgasını vuracak birkaç yazardan biridir… O postmodern bir modernist‘tir.” değerlendirmesini yapmıştır.

Hasan Ali Toptaş, Edebiyat dünyasında Türk edebiyatının Kafka’sı olarak kabul edilmektedir.

Yazar, çeşitli röportaj ve eserlerinde “dili çok önemsediğini ve bu yüzden romanlarını uzun sürede oluşturduğunu” aktarmıştır. Bunu da şöyle örneklemektedir: “Bin Hüzünlü Haz” (1998) adlı eserinde dili düpedüz araç değil amaç edindim.

Yazarın “Gölgesizler” adlı romanı sinemaya uyarlanmıştır.

Hasan Ali Toptaş’ın Eserleri
Öykü:

Bir Gülüşün Kimliği (1987)
Yoklar Fısıltısı (1990)
Ölü Zaman Gezginleri (1991)
Absürd Öyküler (Metin Kaçan, Aslı Erdoğan ile, 2003)
Geçmiş Şimdi Gelecek (2016)
Gecenin Gecesi (2017)

Roman:

Sonsuzluğa Nokta (1993)
Gölgesizler (1995)
Kayıp Hayaller Kitabı (1996)
Bin Hüzünlü Haz (1998)
Ben Bir Gürgen Dalıyım (2003, çocuk romanı)
Uykuların Doğusu (2005)
Kuşlar Yasına Gider (2016)

Şiir:

Yalnızlıklar (1993)

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