BAE'de Türk vatandaşına işkence! Avukatından çarpıcı açıklamalar

Ticari faaliyetler kapsamında gitmiş olduğu BAE’de gözaltına alınarak tutuklanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Mehmet Ali Öztürk, üç yıla yakındır BAE'de hapis yatıyor. Aylarca ne ile suçlandığını bilmeksizin hapiste tutulan Öztürk’ün avukatı Mete Gençer, yaptığı açıklamada, Öztürk’e uydurma bir mahkemeyle müebbet hapis cezası verildiğini söyledi. Gençer, müvekkilinin hapishanede de zor koşullar altında olduğunu ve psikolojik işkenceye maruz kaldığını ifade etti.

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Eski Bayır Bucak Türkmen Dağı Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (Türkmen-Der) Başkanı Mehmet Ali Öztürk, 20 Şubat 2018 tarihinde ticari faaliyetler kapsamında bir fuara katılmak üzere eşiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti. Öztürk, Dubai’de kimliği belirsiz kişiler tarafından herhangi bir sebep belirtilmeksizin eşiyle birlikte alıkonulurken Öztürk’ün eşi bir süre sonra uçağa bindirilerek Türkiye’ye gönderildi. Ailesinin o günden bu yana görmediği Mehmet Ali Öztürk ise BAE zindanlarına atıldı.

Sözde yargılama ile müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Ticari faaliyetler kapsamında gitmiş olduğu BAE’de gözaltına alınan ve tutuklanan Mehmet Ali Öztürk, aylarca ne ile suçlandığını bilmeksizin hapis yattı.

Tutuklanmasından aylar sonra mahkemede hâkim karşısına çıkarılan Öztürk, tam anlamıyla göstermelik bir yargılamaya maruz kaldı. Bu bağlamda avukatı hiçbir duruşmaya alınmayan Öztürk, Arapça bilmemesinden ötürü kendisini savunabilmek adına bir tercüman istese de kendisine verilen tercümanın yeterli düzeyde Türkçe bilmediği öğrenildi.

Söz konusu örnekler doğrultusunda sözde bir yargılamaya tabi tutulan Öztürk’e müebbet hapis cezası verildi.

Tutukluluğu öncesinde Suriye ve diğer mazlum coğrafyalara yardım faaliyeti gerçekleştiren Mehmet Ali Öztürk’ün BAE’de sorguya tutulduğu süreçte çeşitli işkencelere maruz kaldığı da kaydedildi.

Bu doğrultuda Öztürk’ün tutulduğu sorgulama kapsamında ‘Türkiye aleyhine’ (!) açıklamalarda bulunmasının talep edildiği öğrenildi.

Öztürk'e hapishanede psikolojik işkence

Mehmet Ali Öztürk’ün Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki esareti üç yıla yaklaşırken Öztürk’ün avukatı Mete Gençer, Millî Gazete’ye açıklamalarda bulundu. Avukat Gençer, Öztürk’ün BAE hapishanelerinde zor koşullar altında olduğunu ve psikolojik işkenceye maruz kaldığını söyledi. Gençer, konuya ilişkin olarak, “Normalde haftada bir gün cezaevinden arama hakkı vardı. En son ayda bir iki kez görüşebiliyorduk, fakat hâlihazırda telefon ile görüşmemize de izin vermiyorlar. Üç haftadır arayamıyor. BAE’de tutulduğu hapishanede koronavirüs konusunda herhangi bir önlem alınmamış durumda. Hijyen malzemeleri verilmiyor. Kantin alışverişi yapmaları da kısıtlı şu anda. Herhangi bir alışveriş yapamıyor. Okuduğu Kur’an-ı Kerim’i de elinden almışlar. Zaman zaman sebepsiz bir şekilde hücre cezasına da maruz kalıyor. Psikolojik işkence yapıyorlar adeta. Mart ayından bu yana BAE’deki Türkiye Cumhuriyeti elçiliği ile de görüştürmüyorlar” ifadelerini kullandı.