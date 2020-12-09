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Webo'ya ırkçılık yapan hakeme ilk isyan Kimpembe'den

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanması gereken Paris Saint Germain-Başakşehir maçı 4. hakem Coltescu'nun Webo'ya yönelik ırkçı söylemleri nedeniyle bugüne ertelendi. Kimpembe, ırkçı hakeme isyan eden ilk PSG'li olmuş.

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Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain-Başakşehir maçında 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemleri dünyayı ayağa kaldırdı.

Skandal söylemin ardından saha kenarına gelen PSG'li yıldızlar, Başakşehir'in haklı duruşunun yanında oldu. 

İlk isyan Kimpembe'den
4. hakem Coltescu'nun ırkçı söylemine ilk isyan Presnel Kimpembe'den geldi. Demokratik Kongo asıllı Fransız savunmacı, "Niye siyah demiş? Haydi sahayı terk edelim" ifadelerini kullandı.

Mbappe'den alkışlanacak hareket 
Kylian Mbappe ise Başakşehirli futbolculara destek olurken, takım arkadaşlarını da sahayı terk etmeleri için teşvik etti. Dünyaca ünlü yıldızın Webo'ya ırkçı saldırıda bulunan 4. hakem Coltescu için "Biz bu adamla oynayamayız" dediği belirtildi.

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