Bakan Adil Karaismailoğlu: Ankara-Akyurt yolu 2021 yılında tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Ankara-Akyurt yolu 17 kilometreden oluşuyor. Bunun 4 kilometresi tamamlanmıştı, geri kalan 13 kilometreyi de inşallah önümüzdeki yıl tamamlayacağız” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akyurt yolunda incelemelerde bulunduktan sonra ilçe belediye başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunana Bakan Karaismailoğlu, Türkiye genelinde 3 bin şantiyede 400 bin civarında personelle büyük ve özverili bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, bu çalışmaları pandemi sürecinde bütün tedbirleri alarak yaptıklarını söyledi.

Milletvekilleri, belediye başkanları ve bürokratlarla Ankara-Akyurt yolunda incelemelerde bulunduklarını, daha sonra şantiyede Ankara’daki yatırımlarla ilgili bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildiren Bakan Karaismailoğlu, “Ankara’da birebir takip ettiğimiz en önemli projelerden Ankara-Akyurt yolu, Kahramankazan yolu, Kırıkkale yolu, inşallah bunları en kısa zamanda bitirip Ankaralıların hizmetine sunmak için değerlendirmelerde ve istişarelerde bulunup işleri hızlandırmaya çalışıyoruz. Ankara-Akyurt yolu 17 kilometreden oluşuyor. Bunun 4 kilometresi tamamlanmıştı, geri kalan 13 kilometreyi de inşallah önümüzdeki yıl tamamlayacağız. Burada da iki tane kavşakta çalışmalar devam ediyor. Diğer yolları da inşallah en kısa zamanda bitirip, kış dönemindeki zorlukları aştıktan sonra yaz dönemine daha hızlı bir şekilde girip bu kavşakları bir an önce tamamlayıp yolu 2021 yılı bitmeden vatandaşımızın hizmetine sunacağız” dedi.

"Çankırı ulaşımı daha güvenli, konforlu hale gelecek"

Yolun tamamlandığı zaman 2x3 29 metre genişliğinde, 3 gidiş 3 geliş bölünmüş yol olarak hizmet vereceğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Ankara-Akyurt ulaşımı, ayrıca bunun devamı olan Çankırı ulaşımı daha güvenli, konforlu hale gelecek. Buradaki sanayinin, turizmin, üretimin gelişmesine olağanüstü katkılar verecek bir yol olacak” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki günlerde karayolları, havayolları, demiryolları, hatta uzayda çok önemli gelişmelerin olacağına işaret eden Bakan Karaismailoğlu, “Geçen hafta Kars-Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolunu açmıştık. Bu Cumartesi günü de Cumhurbaşkanımızın katılımıyla birlikte Akhisar Çevreyolu’nun açılışını yapacağız” diye konuştu.

Raylı sistemlerde önümüzdeki günlerde çok güzel gelişmelerin olacağının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, üretimdeki, ihracattaki lojistik maliyetlerini düşürmek için demiryolunun çok önemli olduğunu kaydederek, “Bu konuda hızlı tren imalatları bir taraftan, yük trenleriyle ilgili çalışmalar bir taraftan devam ediyor. Sanayi alanlarının, limanların demiryollarına bağlantısı devam ediyor” ifadelerini aktardı.

"Sanayi alanlarının, limanların demiryollarına bağlantısı devam ediyor”

Orta Koridor'u kullanarak Çin’e giden ihracat trenini İstanbul’dan yolcu ettiklerini anımsatan Bakan Karaismailoğlu, “Türkiye sınırlarından dün akşam itibarıyla çıkış yaptı, şu anda Gürcistan’da, akşam saatleri gibi Azerbaycan’a ulaşması bekleniyor. Oradan da Hazar Denizi, Kazakistan ve Çin’in Xi’an şehrine ulaşacak. Yeni trenlerin programını yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, açıklamasının ardından Akyurt Belediye Başkanlığı’na geçerek, ilçe yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.