Webo'ya ırkçılık yapan hakemden rezil savunma! Tarihi ceza alacak

PSG-Medipol Başakşehir maçında Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Rumen hakem Sebastian Colţescu'nun alacağı ceza belli olurken UEFA'ya yaptığı savunma da ortaya çıktı.

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Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında PSG ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadele, 4. hakem Sebastian Coltescu'nun Webo'ya karşı ırkçı söylemde bulunması sebebiyle yarıda kaldı. Her iki takımın da soyunma odasına gidip bu hakemlerle maça devam etmeyeceklerini bildirmeleri üzerine müsabaka bugüne ertelendi.

Webo'ya ırkçılık yapan Rumen hakem Sebastian Colţescu'nun UEFA'ya yaptığı ilk savunmada "Ben negro değil, negru dedim. Rumence'de negru, siyah adam demek. Kendisine hakarette bulunmadım" sözleriyle kendini aklamaya çalıştığı öğrenildi.

Romanya Ulusal Ayrımcılıkla Mücadele Konseyi'nin Başkanı Csaba Asztalos, Başakşehir maçında yaşanan ırkçılığın ülke adına bir leke getireceğini söyledi.

''Bunun yorumlanma olasılığı bile yoktur''

Konunun tartışmaya açık olmayacak şekilde ırkçı bir söylem olduğunu belirten Asztalos, "İfade ırkçıdır. Bunun yorumlanma olasılığı bile yoktur. Bu hakemin Romanya, UEFA, FIFA değerlerine ve kurallarına hazırlıksız olduğu da oldukça açıktır. Bu üç kurumun da ırkçılığa karşı çok açık hükümleri var ve bunu saha içinde uygulayıcılar da hakemler olmalı" sözleri kullanıldı.

''Bu olay Romanya üzerine bir lekedir''

Coltescu'nun Rumence 'Negru' (siyah) kelimesini kullanmasını ve bunun ırkçı bir söylem olduğunu bilmediğini söylemesinin hatırlatılması üzerine ise, "Bunu bilmemesi bile çok anlamsız. Bu olay Romanya üzerine bir lekedir. Bir hakem yüzünden böyle bir şeyin olduğunu asla hatırlamıyorum. Temsil ettiğim kurum da dahil bu bizim için çok büyük bir leke." diye konuştu.

Ömür boyu men cezası alacak

Irkçılık, UEFA'nın en önem verdiği konulardan biri. Avrupa mücadelelerinde bütün maçlarda 'Irkçılığa hayır' ve 'Saygı' temalı pankartlar kullanılıyor. UEFA'nın marka değerini de göz önüne alarak hakeme en ağır cezayı vermesi bekleniyor. Buna göre Webo'ya karşı ırkçılık yapan karşılaşmanın 4. hakemi Coltescu, ömür boyu men cezası alacak.

PSG-Başakşehir maçının devamına Hollandalı hakem Danny Makkelie atandı.



Orta Hakem: Danny Makkelie

Yardımcı Hakem: Mario Diks

Yardımcı Hakem: Marcin Boniek

Dördüncü Hakem: Frankowsky