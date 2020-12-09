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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başakşehir maçındaki ırkçı hakeme tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, PSG ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 4. hakemin ırkçı söylemine tepki gösterdi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından dünya kamuoyunu sarsan skandal ırkçı hakemle ilgili açıklama yaptı. 

Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, PSG ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 4. hakemin ırkçı söylemine maruz kalmasına tepki gösteren Çelik, "Irkçılık insanlığa karşı işlenmiş suçtur. İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü insan onurunu savunan bir duruş ortaya koydu. Başakşehir’i bu onurlu duruşundan dolayı tebrik ediyoruz" dedi.

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