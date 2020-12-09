Macron’un okul arkadaşı Türkiye'nin Paris büyükelçisi oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 54 büyükelçinin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Paris Büyükelçisi olarak atanan Ali Onaner'in, Ulusal Yönetim Okulu’nda Macron’un 2002-2004’te birlikte eğitim gördüğü arkadaşı olması dikkat çekti.

Abone ol

Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun tebliğ ettiği diplomatların yankısı bugün de sürüyor… Başta Washington, Tokyo, Belgrad ve Paris olmak üzere 54 büyükelçinin yeni görevleri tebliğ edildi.

Bu isimler arasında dikkat çeken isimlerden biri Paris Büyükelçisi olarak atanan Ali Onaner oldu. Ankara-Paris hattında gerilimin yüksek olduğu bir dönemde Paris’e İsmail Hakkı Musa’nın yerine Tunus Büyükelçisi Ali Onaner getirildi.

Ankara'nın Paris’e uzattığı bir ‘barış dalı’ olarak yorumlandı

Euronews’te yer alan habere göre, Fransız medyası bu atamayı Ankara’nın Paris’e uzattığı bir ‘barış dalı’ olarak yorumladı. Ülkenin önde gelen haftalık haber dergilerinden Le Point, Onaner’in Paris’e atanması ile ilgili verdiği haberini “(Fransa Cumhurbaşkanı) Macron’un dostu Onaner Paris Büyükelçisi olarak atandı” başlığıyla attı.