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Antalya'da hayatının hatası yaptı! Otomobili elinden alındı

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde otomobil farıyla kaçak avcılık yapan şahıslar, jandarma ve av koruma ekibi tarafından yakalandı. Şahıslara 7 bin 973 TL para cezası uygulanırken, aynı zamanda avda kullandıkları otomobile de el konularak, mülkiyeti kamuya geçirildi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.Bölge Müdürlüğü, Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Av Koruma ve Kontrol ekiplerine, Elmalı ilçesi Yuva Mahallesi’nde araç içinden çevreye far tutularak, av yapıldığı ihbarı geldi. İhbar üzerine, jandarma ile bölgeye giden av koruma ekibi, ilgili şahısları yakaladı. Şahıslar karakola getirilerek, yapılan aramada aracın aküsüne bağladıkları projektör ve takozsuz yarı otomatik av tüfeği ile avlandıkları tespit edilen şahıslara toplamda 7 bin 973 TL idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda otomobile de el konularak, mülkiyeti kamuya geçirildi.

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