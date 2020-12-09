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Çarpıcı araştırma: Tek başına siperlik koronavirüse karşı koruma sağlamıyor

 İNGİLTERE'de yapılan bir araştırma siperliğin, koronavirüs (Covid-19) taşıyan kişiye karşı koruma sağlamadığını ortaya koydu.

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İngiltere'de yapılan bir araştırmada, enfekte bir kişinin maske takmadan hapşırması durumunda siperliğin koronavirüse karşı koruma sağlamadığını ortaya çıkardı.

İngiliz araştırmacılar, 1 metre uzaklıkta bulunan birinin hapşırmasıyla damlacıkların yüz siperi takan kişiyi nasıl etkilediğini görselleştirmek için akıllı bilgisayar kullandı. Ortaya çıkan görselde hapşırık tarafından üretilen 'girdap halkalarının' bulaşıcı partikülleri bir saniyeden daha kısa bir sürede yüz siperine taşıdığını ve siperliğin kenarlarına yapıştığını ortaya koyuyor.  Araştırmacılar, bu koronavirüs partiküllerinin siperlik takan kişinin nefes almasıyla çakışması durumunda kişinin enfekte olabileceğini söylüyor.

Siperlik takan enfekte bir kişi virüsü yayabilir

Önceki araştırmalarda  siperliklerin aerosolleri yakalamada da işe yaramadığını ortaya çıkarırken son araştırma da siperlik takan enfekte bir kişinin virüsü hala yayabileceğini gösteriyor. Pek çok kişinin daha az kısıtlayıcı ve iletişimde kolaylık sağladığı için cerrahi maske yerine siperlik tercih ediyor. İngiltere’de Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) Ağustos ayında kuaförlerin ve berberlerin koronavirüsün yayılmasını engellemeye yardımcı olmak için sadece siperlik değil maske takmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu. 

Sadece siperlik takanlar koronavirüse yakalandı

İsviçreli yetkililer, işverenler önlem almasına rağmen Alpler'de bir köyün otelinde meydana gelen birkaç koronavirüs vakasını araştırdı. Uzmanlar, yalnızca siperlik takanların enfekte olduğunu ortaya çıkardı. Ancak araştırmaya göre, tek başına veya yüz siperine ek olarak maske takan hiç kimsenin koronavirüse yakalanmadığı belirtildi.

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