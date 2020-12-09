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Sivasspor'da Maccabi Tel Aviv maçı öncesi 3 futbolcu daha pozitif

Sivasspor, UEFA zirvesi öncesi koronavirüs şokunu yaşadı. Rıza Çalımbay'ın yokluğundaki Yiğidolar'da 3 futbolcu daha pozitif çıktı.

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Süper Lig ve Avrupa Ligi gruplarında yoğun bir maç temposundan geçen Demir Grup Sivasspor, koronavirüs nedeni ile sıkıntılı günler geçiriyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yanı sıra bir çok oyuncusundan bu nedenle dönem dönem yararlanamayan Sivasspor'da Maccabi Tel Aviv maçı öncesi yapılan yeni testlerde 3 futbolcuda daha vakaya daha rastlandı.

Bunlardan ikisinin daha önce testi pozitif çıkarak tedavi sürecini tamamlayan oyuncular olduğu açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuların tedavilerine başlandığı belirtildi.

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