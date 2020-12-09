İsmail Türüt'ün boşandığı eşi Ayşe Türüt kimdir çocukları

Karadeniz müziklerinin sevilen ismi İsmail Türüt şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor. 18 yıllık eşi Ayşe Türüt'e rekor bir tazminat ödeyerek boşanan İsmail Türüt 55 yaşında ve aslen Rizeli.

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Karadeniz şarkılarını kendi has tarzı ise seslendiren İsmail Türüt müzik kariyerinin yanı sıra katıldığı programlarla da gündeme geliyor. Karadeniz müziğinin sevilen ismi İsmail Türüt'ün kariyeri ve özel hayatı merak ediliyor. Peki, İsmail Türüt kimdir, nereli, evli mi? İşte İsmail Türüt’ün hayatıyla ilgili bilgiler...

Türk halk müziği sanatçısı İsmail Türüt, 8 Haziran 1965 tarihinde dünyaya geldi. 30'un üzerinde albümü bulunmaktadır. 1990'lı yıllardan sonra Erkan Ocaklı, Adnan Yılmaz ve Cengiz Kurtoğlu ile beraber birçok kaset yapmışlardır. 8 Haziran 1965 yılında Rize Merkez Ambarlık Köyünde üçü erkek, biri kız olmak üzere dört çocuklu bir ailenin, ikinci büyük çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu, köyü olan Ambarlık'ta, Ambarlık İlkokulunda bitirdi. Ayşe Türüt ile 1996 yılında evlenen ve 2014 yılında boşanan İsmail Türüt, Deniz, Yasemin, Miraç ve Nazlıcan adında 4 çocuk babasıdır.

1982 yılında Laz Uşağı ile adlı ilk albümünü çıkardı. Kanal 7, TGRT, Flash TV ve Vizyon Türk TV'de Türüt Show'u ile Kanal 7 ve Flash TV'de Fıkralarla Türkiye ve Meltem TV'den "Türütten Türküler" programı sundu. TGRT'de Tirvana ve Kanal 7'de Naber Bacanak adlı dizide başrol'ü oynadı. Türkiye’de yurt içi ve yurt dışında olmak üzere en çok konser veren 5 sanatçıdan bir tanesidir. 2010 yılında Kırktan Sonra albümü piyasa Türkiye ve yurt dışında birçok Avrupa ülkesinde satışa sunuldu.

Rekor tazminat cezası ile boşandı: Türkücü İsmail Türüt ile 18 yıllık eşi Ayşe Türüt arasında süren boşanma davası, rekor bir tazminatla sonuçlandı. Eşini aldattığı iddia edilen İsmail Türüt’ün 250 bin lira maddi, 250 bin lira da manevi tazminat ödemesine karar verildi. Türüt karar duruşmasında yaptığı savunmada “Ayşe anneme karşı saygısızlık yaptı. Ben her zaman söylerim. Eş her zaman bulunur, ama anne bir tanedir” dedi.