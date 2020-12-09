Irkçılık skandalı sonrası Rumenleri Türkiye korkusu sardı

Rumenler, dün gece PSG - Başakşehir maçında Webo'ya yapılan ırkçılık skandalının ardından Romanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkileri zedelemesinden endişeli

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Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu. Irkçı söylemler nedeniyle M.Başakşehir sahadan çekildi. UEFA'nın aldığı kararla ırkçı söylemlerde bulunan 4. hakem görevden alındı.

"Şiddetle kınıyor, UEFA'nın gerekli adımı atacağına inanıyorum"

Başakşehirli futbolcular sahaya çıkmama kararı aldı ve kafile otele döndü. Karşılaşmanın dört farklı hakemle çarşamba günü kaldığı yerden devam edeceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şiddetle kınıyor, UEFA'nın gerekli adımı atacağına inanıyorum" dedi.

UEFA'nın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan ırkçı saldırı tüm Avrupa'da deprem etkisi yarattı ve geniş yankı buldu.

Rumenleri korku sardı

Rumenler, dün gece yaşananların Romanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkileri zedelemesinden endişeli; “Türkiye, Cumhurbaşkanı’nından Spor Bakanı’na, Dışişleri Bakanı’na kadar üst düzeyde sert bir tepki gösterdi. Olay spor sınırlarını aşıyor...”