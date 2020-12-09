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Drogba'dan Webo ve Demba Ba'ya teşekkür mesajı

Didier Drogba, PSG - Başakşehir maçında Rumen hakem Coltescu'nun ırkçı saldırısı sonrasında dik duran Demba Ba'ya teşekkür mesajı yayınladı.

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Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında PSG ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadele, 4. hakem Sebastian Coltescu'nun Webo'ya karşı ırkçı söylemde bulunması sebebiyle yarıda kaldı. Her iki takımın da soyunma odasına gidip bu hakemlerle maça devam etmeyeceklerini bildirmeleri üzerine müsabaka bugüne ertelendi.

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Didier Drogba, PSG - Başakşehir maçında Rumen hakem Coltescu'nun ırkçı saldırısı sonrasında dik duran Demba Ba'ya teşekkür mesajı yayınladı.

"Öncelikle Demba Ba ve Pierre Webo'ya ardından sahaya çıkmayan oyunculara teşekkür ederim"
Drogba paylaşımında Demba Ba'nın "Beyaz birisi hakkında konuşurken ona 'Beyaz insan' demiyor, sadece 'insan' diyorsunuz. Peki neden siyah bir insan hakkında konuşurken 'Siyah insan' diyorsunuz ki?" sözlerine yer vererek, "Öncelikle Demba Ba ve Pierre Webo'ya ardından sahaya çıkmayan oyunculara teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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