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HABER /  POLİTİKA

Kılıçdaroğlu’nun siyasi hayatının en önemli projesi! Abdulkadir Selvi yazdı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına ortak aday çıkarma fikrinin 'Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatının en önemli projesi' olduğunu yazdı. Selvi, CHP lideri için "DEVA ve Gelecek partilerini de dahil ederek ittifakı genişletme planı yapıyor" düşüncesini dile getirdi.

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Selvi, 'Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?' başlığıyla yayımlanan yazısında “Erdoğan’ın karşısına ortak aday çıkarma fikri, Kılıçdaroğlu’nun siyasi hayatının en önemli projesi” görüşünü savundu.

Selvi, yazısında şunları aktardı:

"Yeni partileri de ittifaka dahil etmeyi planlıyor"

Kılıçdaroğlu ortak cumhurbaşkanı adayı çıkaramadı ama yerel seçimlerde ortak aday çıkarmayı başardı. Bunun sonucunu da İstanbul, Ankara, Adana, Mersin ve Antalya’yı kazanmak suretiyle aldı.

2018 seçimlerinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen Kılıçdaroğlu tüm enerjisini millet ittifakını koruma üzerine harcıyor. Yeni kurulan DEVA ve Gelecek partilerini de dahil ederek ittifakı genişletme planı yapıyor.

2023 seçimlerinde Erdoğan’ın karşısına ortak aday çıkarma fikri, Kılıçdaroğlu’nun siyasi hayatının en önemli projesi diyebiliriz.

"Aday olmayacağını düşünüyorum"

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmayacağını düşünüyorum. Ama ters köşe yapar da aday olursa buna en çok Erdoğan’ın sevineceğini düşünüyorum. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı için CHP Lideri ile yarışmayı, kafasına konan bir talih kuşu gibi düşüneceğinden eminim.

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