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Sumudica'dan ırkçı vatandaşına tepki: Utanç verici

Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica, aynı ülke vatandaşı olduğu Rumen ırkçı hakemi sert eleştirdi.

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Süper Lig' ekiplerinden Gaziantep FK takımının teknik direktörü Marius Sumudica, PSG-Başakşehir maçında vatandaşı olan ırkçı hakem Sebastian Colţescu'yu yerden yere vurdu. Yaşananların utanç verici olduğunu söyleyen Sumudica, Rumen vatandaşının en ağır cezayı almasını istedi.

Rumen teknik direktör Marius Sumudica, Sporx'e yaptığı konuşmada tam olarak şu sözleri kullandı:

"Ben Rumen bir teknik direktörüm ama ekmeğimi Türkiye'de kazanıyorum. Yaşananlar kabul edilemez, utanç verici. Hata yapan en ağır şekilde cezasını çekmeli"

Ne olmuştu?

Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında PSG ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadele, 4. hakem Sebastian Coltescu'nun Webo'ya karşı ırkçı söylemde bulunması sebebiyle yarıda kaldı. Her iki takımın da soyunma odasına gidip bu hakemlerle maça devam etmeyeceklerini bildirmeleri üzerine müsabaka bugüne ertelendi.

Webo'ya ırkçılık yapan Rumen hakem Sebastian Colţescu'nun UEFA'ya yaptığı ilk savunmada "Ben negro değil, negru dedim. Rumence'de negru, siyah adam demek. Kendisine hakarette bulunmadım" sözleriyle kendini aklamaya çalıştığı öğrenildi.

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