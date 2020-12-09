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Sakızköy'deki 21 günlük karantina sonuç verdi! HES haritası yeşile döndü

Koronavirüs vakalarının artması üzerine 21 gün karantinaya alınan Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy'ün Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki haritası kırmızıdan yeşile döndü.

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Koronavirüs vakaları artan Lüleburgaz'ın 650 haneli Sakızköy köyü, 17 Kasım günü 14 gün süreyle karantina altına alındı. Jandarma ekipleri, girişinde önlem aldığı köye giriş-çıkışa izin vermedi. 14 günün sonunda İl Hıfzıssıhha Kurulu, karantina süresini 1 hafta uzattı.

Köyde uygulanan 21 günlük karantina sonuç verdi. Köyün HES uygulamasında kırmızı olan rengi yeşile döndü. Yetkililer, köyde koronavirüs vakası kalmadığını belirterek, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönünde uyardı.

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