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'Kanuni' Karadeniz'de göreve hazır! 2021'in ilk aylarında başlayacak

ZONGULDAK'ın Filyos Limanı'nda kule montajı tamamlanan sondaj gemisi 'Kanuni'nin, Karadeniz'deki ilk görevi için gün sayılıyor. 

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Karadeniz'deki ilk sondaj faaliyeti için 14 Kasım'da Zonguldak'ın Filyos Limanı'na ulaşan 'Kanuni'nin İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için sökülen kulesinin montaj çalışmaları tamamlandı.

Sakarya Gaz Sahası'nda sondaj faaliyetleri yapılacak 'Kanuni'nin son hazırlıklarının da tamamlamasının ardından demir alarak, limandan ayrılması bekleniyor. Sondaj faaliyetlerine ise 2021'in ilk aylarında başlanması bekleniyor. 

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan 'Kanuni' sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor. 

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