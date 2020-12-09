Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: Çift maske, kronik rahatsızlığı olanlarda ciddi sorunlar ortaya çıkarabilir

ANKARA Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, kronik rahatsızlığı olan kişilerde çift maskenin sorun olabileceğini söyledi.

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Prof. Dr. Oğuztürk, koronavirüs salgınında kronik nefes darlığı gibi sıkıntıları olan kişilerin çift maske takmaması yönünde uyarıda bulundu.



Prof. Dr. Oğuztürk, "Sağlık Bakanlığı onaylı bir maske kullanıyorsanız barkod takip sistemiyle de bunun gerçekten Sağlık Bakanlığı laboratuvar testlerinden onay almış bir şekilde kullanıma, satışa sunulduğuna kanaat getirmişseniz, eczanelerden tedarik etmişseniz bunun tek maske şeklinde kullanımının ideal olduğunu gönül rahatlığı ile ifade edebilirim.

Burada vurgulanması gereken husus şu ki kalp hastalarında, kronik akciğer hastalığı olanlar; astım, bronşit gibi dediğimiz problemlerde akciğer maalesef tam olarak işlev görememekte ve vücudun diğer organlarına oksijen naklinde gerekli olan hiyerarşiyi sağlayamamakta. Bu anlamda altta yatan zaten bir oksijen problemiyle karakterize olan bir kişide tekrar 2 maske takıp, oksijen alımını da sıkıntıya sokacak nefes darlığı ve solunum sıkıntısıyla karakterize bir süreç kesinlikle daha ciddi sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet verecektir. Mümkün mertebe KOAH hastası, kalp hastası veya sistemik problemi olan insanlarımızın şu günlerde 'kapalı, izole evlerde hayat vardır' düsturuna uygun şekilde yaşamlarını devam ettirmeleri gerekiyor. Çünkü dış ortamda da şu an itibarıyla hem soğuk hava hem de maske takarak oksijen seviyesinin sıkıntısında oluşabilecek bir zemin ortaya çıktığından dolayı kendi hastalıklarının tekrar ağır seyredebilmesine gerekçe olabilecek bir tetikleme ile karşı karşıya gelebilirler. Bu anlamda tek maske kullanılması idealdir" diye konuştu.

'Maske takmadan spor yapmak ideali'

Prof. Dr. Oğuztürk, spor yaparken maske takılmasıyla ilgili de uyarılarda bulunarak, "Birçok ülkede maske taktığı halde spor yaparken kalp krizi geçirip, solunum sıkıntısıyla yaşamını yitiren insanların olduğunu biliyoruz. Burada kesin olan şu ki spor yaparken maske takılması vücudun oksijen ihtiyacının bir miktar azalmasına sebebiyet verecek süreci tetikliyiyor. Yani siz spor yaptığınız zaman kan basıncınız artıyor, vücudunuzun kalp hızı artıyor ve vücudun ihtiyaç gösterdiği enerji ve oksijen ihtiyacını gidermeniz için daha fazla oksijen olması gerekiyor. Ve siz spor yaparken maske taktığınız anda da bu ihtiyacı tam olarak karşılama sürecinden uzaklaşmış oluyorsunuz. Bu nedenle de bazı ülkelerde maske takarken spor yapıp yaşamını yitiren insanların haberlerini maalesef duymuştuk. Bu anlamda ideali; spor yapıyorsanız, izole bir alanda bireysel spor yapıp, diğer insanlardan uzak kalacağınız bir durum söz konusu ise maske takmadan spor yapmak ideali" dedi.