Adana'da 10 liraya götürülmeyince taksiyi çaldı! Kendi kendimi götürdüm

ADANA'da yaşandı... Kısıtlama saatinde taksi durağına gelerek şoförlere 10 lirasını olduğunu söyleyip eve götürülmesini isteyen şahıs olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine şahıs, anahtarı kontak üzerinde taksiyi çaldı. Olaydan sonra yakalanınca ' Taksiciler beni götürmeyince ben de kendi kendimi götürdüm' dedi...

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Olay, 4 Aralık Cuma akşamı, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ünal U., sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde geldiği taksi durağında, 2 sürücüye 10 lirasının olduğunu söyleyerek, eve gitmek istediğini söyledi. Taksicilerden olumsuz yanıt alınca da durakta kontak anahtarı üzerinde olan taksiye binip, uzaklaştı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevrede araştırma başlattı. Taksi terk edilmiş olarak bulundu. İş yerlerinin kapalı olması nedeniyle güvenlik kameralarının görüntülerine ulaşamayan polis ekipleri, sabah yeniden taksi durağına geldi. Polisler yakındaki markete girerek güvenlik kamerasını incelemeye başladı. Görüntülerde şüpheliyi gören polisler, marketten çıktıkları sırada gelen Ünal U. ile karşılaştı. Ünal U., gözaltına alındı.

Taksiyi çalması ve ertesi gün geri gelmesi güvenlik kameraları tarafından kaydedilen Ünal U.’nun yakalanmasına tanık olan market sahibi Ferdi Şen, "Cebinde 10 lira varmış, buradaki taksici arkadaşlara 'Beni götürür müsünüz?' diye sormuş. Taksiciler de 'götürmeyiz' deyince, anahtarı üzerindeki taksiyi alıp, gitmiş. Gideceği yere varıp, taksiyi orada bırakmış’’ dedi.

"Ben de kendi kendimi götürdüm"

Şen, "Polisler, Ünal U. ile göz göze geldiler. Polis, ‘Neden taksiyi çaldın? diye sorunca, '10 lira param vardı. Taksiciler beni götürmeyince ben de kendi kendimi götürdüm’ dedi. Şahıs, bir de polislere ‘taksimetreyi açmadım’ diye cevap verdi. Daha sonra karakola götürüldü’’ diye konuştu.