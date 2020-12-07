Kemal Kılıçdaroğlu: Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşma sırasında AK Parti sıralarından gelen "Aday ol" seslerine "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" sözleri ile cevap verdi.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşma kulisleri hareketlendirecek cinsten. Kılıçdaroğlu, konuşma yaptığı sırada AK Parti sıralarından cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili gelen "Aday ol" seslerine çok konuşulacak bir yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, AK Partili vekillerin 'aday ol' sözleri sonrası, "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri adaylık sinyali olarak algılandı.

"Parlamenter sistem istiyorum"

Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında şunları söyledi: "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi? Ben tek adam rejimi istemiyorum. Parlamenter sistem istiyorum. Her kuruşun hesabını veren bir sistem istiyorum. Ben siyaseti zenginleşme aracı olarak gören bir kültürden gelmiyorum. Hiçbir zaman hiçbir yerde haram lokmaya el uzatmadım. Kimsenin hakkını yemedim. Hiçbir zaman beni mal varlığımla tehdit edenlerin arkasında selam durmadım."