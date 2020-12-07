PKK/YPG 6 bin DEAŞ’lıyı serbest bıraktı

Terör örgütü PKK/YPG Suriye’de bir diğer terör örgütü DEAŞ’ın kamplarda tutulan mensuplarını para karşılığı serbest bırakıyor.

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Suriye’de sahada etkin olan güvenlik birimleri, PKK’nın son olarak geçen ay El Hol Kampı’nda tutulan DEAŞ’lılardan 515’ini serbest bırakarak Deyrizor bölgesine gönderildiğini tespit etti. PKK’nın Fırat’ın doğusunda şimdiye kadar kontrolsüz olarak serbest bıraktığı DEAŞ’lı terörist sayısının 6 bini bulduğu bildirilirken, serbest bırakmak için alınan “tahliye parası”nın da milyonlarca dolara ulaştığı ifade edildi.

Eğitime alınıyorlar

Güvenlik kaynakları, PKK’nın tahliye karşısında para almanın yanısıra DEAŞ’lı teröristlere Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’de terörden arındırdığı bölgelerde eylem yapmak ve terörü tırmandırmak şartı getirdiğini, bu kapsamda çok sayıda DEAŞ’lının PKK kamplarında eğitime alındığını bildirdi.

Eylem ve para için aileler tutuluyor

PKK’nın, kendilerine verilen terör talimatını yerine getirmeleri ve ek tahliye ücreti ödemek için serbest bıraktıkları DEAŞ teröristlerinin ailelerini ise kamplarda tutmaya devam ettiği belirtildi. DEAŞ’lıların terör eylemini gerçekleştirip, ayrıca ek bir para ödedikten sonra ailelerini kamplardan çıkarabildikleri bildirildi.

SDG koordine ediyor

Bölgedeki güvenlik kaynakları, Suriyeli DEAŞ’lıların kamplardan çıkarılma sürecinin PKK/YPG’nin Suriye kolu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) koordinesinde yürütüldüğünü, bölge halkının yoğun tepkisiyle karşı karşıya kalan terör örgütünün Arap aşiretlere yaranmak için tahliye yöntemini devreye soktuğu bilgisini paylaştı. Aynı kaynaklar kamplardan DEAŞ’lıların çıkarılmasını kimi zaman ABD’nin de gözlediğini ifade etti. DEAŞ mensuplarını para karşılığında serbest bırakarak finansal kaynak sağlayan PKK’nın, terörden arındırılmış bölgelerin istikrarsızlaştırarak sığınmacıların geri dönüşünü engelleme planı yaptığı da vurgulandı.