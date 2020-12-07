Bilecik Söğüt'te milyonlarca dolarlık maden bulundu

Gübretaş, Bilecik'te bulunan Söğüt Altın Madeni projesini oluşturan Akbaştepe ve Korudanlık maden yataklarının birleştirilmiş maden rezervlerinin 1,92 milyon ons altın ve 152 bin ons gümüş değerine yükseldiğini açıkladı.

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Gübretaş, Jorc standartlarına göre maden kaynağı ve cevher rezervini güncelleyerek, söğüt altın madeni projesinin potansiyelini teyit etti.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre; Söğüt Altın Madeni projesini oluşturan Akbaştepe ve Korudanlık maden yataklarının birleştirilmiş maden rezervleri çalışması sonucunda da 1,92 milyon ons altın ve 152 bin ons gümüş değerine yükseldi.

İşletme ruhsatı Şubat 2023'e kadar geçerli

Açıklamada; sıklaştırma ve yayılma sondajları ile maden rezervinin önemli ölçülerde artırılması fırsatı bulunduğu belirtildi. Açıklamaya göre; maden rezervleri için tanımlanan 15 yıllık maden ömrü ile önerilen 0,72 milyon ton/yıl birleştirilmiş cevher işleme kapasitesi bulunuyor.

Şirket, temmuz ayında yaptığı açıklamayla söz konusu maden sahasını Koza Altın'dan aldığını belirtmişti. Bu maden sahasıyla ilgili işletme ruhsatının Şubat 2023 tarihine kadar geçerliliği bulunuyor.