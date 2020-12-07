BIST 1.330
DOLAR 7,82
EURO 9,50
ALTIN 468,60
HABER /  YEREL
ADV Buratti Kış İndirimi Başladı. %55'e Varan Yeni Sezon İndirimini Kaçırmayın

Adıyaman'da kafa kafaya çarpıştılar! Çok sayıda yaralı var

Demirören Haber Ajansı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Bölükyayla beldesinde meydana geldi. Nurettin Delikanlı (55) yönetimindeki 02 AAV 947 plakalı otomobil ile Mustafa Çetinkaya’nın (38) kullandığı 38 EC 713 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Neslihan Çetinkaya (39), Umut Çetinkaya (14) ve Zeynep Ada Çetinkaya (2) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ordu'da sigarayı bıraktı 3 yılda bakın ne kadar biriktirdi: İki evim olurdu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanlığı'ndan aşı uyarısı sakın cevap vermeyin
Rusya Devlet Başkanı Putin talimat verdi! SİHA projelerini hızlandırın
Son dakika MSB yeni sevk tarihlerini açıkladı! Askere gidecekler dikkat ertelendi
İmamoğlu'nun açıklaması tartışma yarattı! Ne oldu da 75 bin sözü verilen burs 33.767’ye indi?
Bağışıklık, Bursa Büyükşehir Belediyesiyle güçleniyor
Batman'da köyde dedikodu çıkardılar iğrenç plan böyle bozuldu
ÖNCEKİ HABERLER
Thomas Tuchel: Başakşehir basite alacağımız bir takım değil
Antalya'da 38 yıl sonra bir ilk! Koronavirüs engeline takıldı
Malatya'da askeri araç devrildi: 5 asker yaralandı
31 aralık yarım gün mü öğleden sonra yılbaşı tatili başlar mı?
Hindistan'da ayı saldırısı! 4 ölü, 3 yaralı var
Ebru Has kimdir kaç yaşında hastalığı nedir Masterchef'ten elendi
Yorumlar