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Malatya'da askeri araç devrildi: 5 asker yaralandı

Anadolu Ajansı

MALATYA'da Doğanyol İlçe Jandarma Komutanlığına ait askeri araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Kazada 5 askerin yaralandığı bildirildi.

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 Malatya'nın Doğanyol ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeden Malatya Adliyesine giden Doğanyol İlçe Jandarma Komutanlığına ait askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

Kazada yaralanan 5 asker, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Askerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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