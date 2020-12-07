Aksaray'da akşam test yaptırdı sabah sokakta! Belirtileri olan genç pozitif çıktı

Sağlık görevlilerinin aylardır bangır bangır söylediği 'test yaptıran evde kalmalı' hususu bu kez Aksaray'da çiğnendi. Belirtilerine rağmen sokağa çıkan genç, akşam yaptırdığı testin pozitif olduğunu öğrendi. Polis cezai işlem uyguladığı genci karantinayı geçireceği evine ambulansla götürdü.

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Alpaslan Ç. isimli şahıs koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine dün akşam hastaneye gidip test yaptırdı. Sağlık görevlileri gence, sonuç çıkana kadar evinde izole olmasını söyledi. Ancak Alpaslan Ç. (18), bugün test sonucunu beklemeden gezmeye çıktı.

Belirtilere rağmen sokağa çıkıp onlarca insanın hayatını riske atan şahsın test sonucu pozitif geldi. Sağlık görevlileri de Alpaslan Ç.'yi telefonla arayıp, bilgi verdi. Alpaslan Ç., dışarıda olduğunu söyleyince, durum polise bildirildi.

Polisten güvenlik çemberi

Alpaslan Ç.'nin bulunduğu bölgeye giden polis, gencin çevresinde çember oluşturup, ambulans gelene kadar kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.

"Pozitif çıktığımı bilmiyordum..."

Ambulansı bekleyen Alpaslan Ç., gazetecilerin "Neden sokağa çıktığınız?" sorusuna ''Ben pozitif çıktığımı bilmiyordum. O yüzden çarşıya çıktım. Dün test vermiştim. Çarşıya geldiğimde beni doktor aradı ve testin pozitif çıktığımı söyledi. Ben de sağlık ekiplerinin gelmesini bekledim'' dedi.

Ambulansla karantina sürecini geçireceği evine götürülen Alpaslan Ç.'ye, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL ceza uygulandı.