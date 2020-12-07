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Fransız ırkçı siyasetçi Le Pen'in Sisi sevdası: Türkiye'ye karşı müttefikimiz olmalı

Aşırı sağcı Fransız siyasetçi Le Pen, Akdeniz'de Ankara'ya karşı Mısır ile iş birliği yapılmasını istedi.

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Mısır'da darbeyle göreve gelen Sisi, başkent Paris'te 3 gün sürecek resmi ziyaret kapsamında temaslarda bulunuyor.

Önce Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüşen Sisi, daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Fransa'nın aşırı sağcı siyasetçilerinden Marine Le Pen, Sisi'nin ziyaretinin gerçekleştiği dönemde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye karşı Sisi ile iş birliğini savundu.

'Sisi müttefikimiz olsun' çağrısı

Le Pen, mesajında "Bölgede istikrarın çıpası olan ve ülkesinde Müslüman Kardeşler'i bastıran Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Fransa'nın güçlü bir müttefiki olmak zorunda, özellikle Türkiye'nin Libya'daki provokasyonları ve terörizmle mücadele konusunda." ifadelerini kullandı.

İfadelerinin zamanlası dikkat çekti

Le Pen'in ifadelerinin, Macron'un önerdiği ve Bakanlar Kurulu'na sunulan "radikal İslam'la mücadele tasarısı"nın ardından gelmesi dikkat çekti.

Aşırı sağcı siyasetçi ayrıca Fransa'daki Ülkü Ocakları ve Milli Görüş'le ilgili vakıfların kapatılması gerektiğini dile getirmişti.

Türkiye'yi görüşecekler

Bu arada Sisi'nin, Macron ile görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele, Libya, Doğu Akdeniz, Lübnan, Irak, İran ve Türkiye konularının ele alınacağı belirtildi.

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