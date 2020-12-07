Gözaltına alınan Rus gazetecilere 'casusluk' suçlaması

Rus NTV televizyonu, Tsentralnoe Televidenie programının metin yazarı Aleksey Petruşko ile kameraman İvan Malışkin’in Türk yetkililer tarafından casuslukla suçlandıklarını iddiasını gündeme taşıdı.

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NTV’nin sitesinde yayınlanan açıklamaya göre geçen perşembe günü İstanbul yakınlarında gözaltına alınan Tsentralnoe Televidenie programının metin yazarı Aleksey Petruşko ile kameraman İvan Malışkin, çıkarıldıkları mahkemede casuslukla suçlandı.

"Türk yetkililer, onları casuslukla suçluyor"

Açıklamada, “İnsansız hava araçları (İHA) fabrikasının yakınında çekim yapmaya giriştikleri gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alınan NTV muhabirleri bugün adliye binasına götürüldü. Elimizdeki bilgiye göre Türk yetkililer, onları casuslukla suçluyor” ifadelerine yer verildi.

Rus NTV televizyonu geçen cuma günü Tsentralnoye Televideniye programında görevli çalışanlarının Türkiye’de gözaltına alındıklarını duyurmuştu.

"Covid-19 ve insansız hava araçları hakkında içerik çekiyorlardı"

Rus NTV televizyonunun Genel Yayın Yönetmeni Aleksandra Koşarnitskaya da Türkiye’de gözaltında olan kanalın 2 çalışanının Kovid-19 ve insansız hava aracı üretimi konusunda içerikler çektiğini söyledi.

Koşarnitskaya, İstanbul’da geçen hafta çekim yaptıkları sırada gözaltına alınan iki Rus gazeteciyle ilgili Sputnik’e açıklamada bulundu.

Koşarnitskaya, “Gazeteciler birkaç içerik çekiyordu. Çektikleri içeriklerden biri Kovid, bir diğeri de insansız hava araçları hakkındaydı. İstanbul’da şehrin dışında, Baykar Savunma insansız hava aracı fabrikasının bulunduğu bölgede gözaltına alındılar. Adresi internet sitelerinde, Google Maps’te, Yandex’te bulmak mümkün. Bildiğimiz kadarıyla çalışanlar gözaltına alındıklarında oraya yeni varmışlardı. Zira onlarla en son perşembe günü temas kurmuştuk. Polis tarafından gözalına alındıklarına dair SMS gönderdiler. Fakat anladığımız kadarıyla polis merkezinde tutulmuyorlardı. Nerede, nasıl, kimle olduklarına dair resmi bilgimiz yoktu” dedi.

Koşarnitskaya, “Şu an bildiklerimiz de ne yazık ki oldukça bölük pörçük bilgilere dayalı. Mahkemede olduklarını, bugün mahkemeye sevk edildiklerini kesin olarak biliyoruz, anladığımız kadarıyla casuslukla suçlanıyorlar. Kanalın elindeki bilgilere göre, gazetecilere şu anda konsolosluk erişimi sağlanmadı, ancak konsolosluk da büyükelçilik de bu süreçte her türlü desteği sunuyor ve çok yardımcı oluyor” açıklamasında bulundu. Koşarnitskaya, bugün gazetecilerin lehine bir sonuç alınmasını ve sınırdışı edilmekle durumun atlatılmasını umduklarını söyledi.

"Duruşmada çıkması olası üç sonuç var"

Koşarnitskaya, “Suçlamaları net olarak bugünkü duruşmanın sonucundan anlayacağız, nasıl bir kısıtlama tedbiri alınacağını da göreceğiz. Duruşmada çıkması olası üç sonuç var: Sınırdışı edilebilirler, soruşturma sürerken Türkiye’de kalabilirler, tutuklu kalabilirler. Dolayısıyla soruşturmanın ne kadar süreceğini ve diğer ayrıntıları ancak bugün anlayacağız” dedi.

Rus gazeteciler Aleksey Petruşko ile İvan Malışkin cuma günü İstanbul’da gözaltına alınmışlardı. Rus gazetecilerin gözaltına alındığı, çalışanı olduklarını Rus Ntv televizyonunun gazetecilerden bir süredir haber alamadıklarını açıklamasıyla öğrenilmişti.