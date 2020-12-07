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Gebze'de 4 katlı binada korkutan yangın! Mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, Suriyeli ailenin yaşadığı dairenin yatak odasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, apartmanın üst katlarında mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 7 kişi tedaviye alındı.

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Olay, öğle saatlerinde, Gebze İnönü Mahallesi 167 Sokak’ta meydana geldi. 4 katlı binanın giriş katındaki dairede oturan Suriyeli ailenin evinde yatak odasında başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Dumanlar apartmanı sararken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada binanın üst katlarında mahsur kalan 11 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 7 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken daire kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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