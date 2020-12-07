İMC TV sunucularından Ayşegül Doğan'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Kapatılan İMC TV'nin program sunucularından gazeteci Ayşegül Doğan'a, 2 yıldır Demokratik Toplum Kongresi üyesi olduğu iddiasıyla Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, bugün Diyarbakır'da görülen 8 oturumunda mahkeme, gazeteci Doğan'ın 'PKK/KCK Silahlı terör örgütüne üye olduğu' suçunu işlediğinin anlaşıldığına karar verdi.

Doğan'ın avukatı Ahmet Özmen, müvekkilinin DTK'ya üye olmadığını, buna rağmen karar merci olan Daimi Meclis Üyesi gibi gösterilmeye çalışıldığını söyledi.

"Doğan'ın ses analiziyle uyumlu değil tespiti"

Doğan'ın gazeteci sıfatıyla DTK'nın düzenlediği etkinlikleri takip ettiğini belirten Özmen, ortam dinlemesinden elde edilen ve suç delili olarak dosyada yer alan ses kayıtları üzerinde yapılan teknik analizler sonucunda, söz konusu kayıtların Doğan'ın ses analiziyle uyumlu olmadığı tespit edilmesine rağmen mahkemenin, örgüt üyeliği kararı verdiğini belirtti.

DTK'ya herhangi bir üyeliği yok, sadece gazetecilik sıfatıyla yapılan toplantılara gitmiş.

"Umarım istinaf sürecinde olumlu bir karar çıkar"

Davayı istinafa götüreceklerini söyleyen Özmen şunları aktardı: Ayşegül Hanım, tüm beyanlarında dile getirdi, DTK'ya herhangi bir üyeliği yok, sadece gazetecilik sıfatıyla yapılan toplantılara gitmiş. Gazetecilik ile siyasetin farklı kulvarlar olduğunu ve herhangi bir partiye üye olmadığını her seferinde ifade etti. Ayrıca ses kaydının da ona ait olmadığı tespitliyken ve bu dosyada örgüt üyeliğinden ceza verilecek bir delil ortada yok iken, bu kararı hukuki açıdan ele almak mümkün değil. Maalesef bu karar yargının geldiği son durumu gösteriyor. Umarım istinaf sürecinde olumlu bir karar çıkar.