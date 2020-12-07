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Selahattin Demirtaş'tan Bülent Arınç'a övgü!

Selahattin Demirtaş'a, Bülent Arınç'ın "Demirtaş ve Osman Kavala serbest bırakılmalı” sözleri soruldu. Demirtaş, "ahlaki, vicdani ve adaletli bir yaklaşım" dedi.

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Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç’ı istifaya götüren “Demirtaş ve Kavala, serbest bırakılmalı” çıkışıyla ilgili konuştu.

Demirtaş, “Bülent Arınç’ın açıklamalarının nedenini bilmem mümkün değil. Ancak geç kalmış olsa da ahlaki, vicdani ve adaletli bir yaklaşım olduğunu da belirtmem gerekir” diye konuştu.

Tutulduğu Edirne Cezaevi’nden Deutsche Welle Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Demirtaş, "ittifak" mesajları da vererek, "Ben, muhalefetin bir araya gelerek güçlü bir alternatif oluşturacağına ve umudu somut hale getireceğine inanıyorum. Durum ne kadar kötü olursa olsun demokrasiye inananlar el ele verip bu kriz halinden çıkmayı başaracaktır "dedi.

Arınç ne demişti?

Bülent Arınç, geçen haftalarda katıldığı Habertürkm canlı yayınında "Demirtaş ve Kaval siyasi tutuklu mu?” sorusuna "Hayır. Bugün ifade özgürlüğü sakattır. Ben ifade özgürlüğünün tamamen özgür olmasını istiyorum. Özellikle de gazeteciler için. Siyasetçinin her zaman korunmasından yanayım." demişti. "Demirtaş tahliye olacak mı?" sorusu üzerine ise "Tahliyesi olabilir. Yargıçlar, mahkemeler, savcılar özgürlükçü düşünsünler" cevabını vermişti.

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