Yılmaz Vural'ın sağlığı hakkında doktorundan açıklama

Bir süredir yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın yoğun bakım sürecini atlattığı açıklandı.

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27 Kasım'da koronavirüse yakalandığı gerekçesiyle yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın doktoru Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu'nun, ünlü teknik adamın sağlık durumuyla ilgili son durumunu anlattı.

Çağlar Çuhadaroğlu, Yılmaz Vural'ın yoğun bakım sürecini atlattığını açıklarken şu ifadeleri kullandı; ''Hocamızı normal odaya alıyoruz. Her şey olumlu olarak ilerledi. Durumu gayet iyi.”