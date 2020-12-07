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Eskişehir Ankara yolunda korkunç ölüm! Defalarca üzerinden geçtiler

İhlas Haber Ajansı

ESKİŞEHİR-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında üzerinden defalarca araç geçtiği tahmin edilen kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Eskişehir-Ankara yolu üzerinde Kaymaz istikametinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Özay Y.'ye (46), plakası henüz tespit edilemeyen bir araç çarptı. Çarpma sonucunda hayatını kaybeden Yılmaz'ın cesedinin üzerinden farklı araçların da geçtiği tahmin ediliyor. Tanınmayacak duruma gelen Yılmaz'ın cesedi cenaze aracıyla Sivrihisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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