İstanbul'da oteli bastı çırılçıplak soyundu! Şok eden görüntüler ortaya çıktı

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Beyoğlu'ndaki bir otelde yaşandı. Seher A. isimli genç kadın Adnan A. ile birlikteydi. Genç kadın, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle bir kafede buluştu. Akşam ilerleyen saatlerde yanından ayrılan sevgilisinin agresif hareketler sergilemesi sonrası bir durum olduğunu sezinleyen Seher, sevgilisini gizlice takip etti. Eşinin bir otele girdiğini gören genç kadın, sevgilisinin peşinden otele girdi.