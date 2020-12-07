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MHP Lideri Devlet Bahçeli, 2021 bütçe görüşmeleri için Meclis'te

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2021 yılı bütçe görüşmelerinin tartışıldığı TBMM'ye geldi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2021 yılı bütçe görüşmelerini gerçekleştirmek üzere toplandı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında bir araya gelen TBMM Genel Kurulu, bugün itibarıyla 12 günlük maratona başladı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2021 yılı bütçesinin sunumu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından gerçekleştirildi.

Bahçeli de katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli de 2021 yılı bütçe görüşmelerine katılmak üzere TBMM'ye geldi.

Koronavirüs önemlerine dikkat edildi 

MHP sıralarında milletvekillerinin koronavirüs önlemlerine dikkat ettiği görülürken, Bahçeli'nin yanına ve arkasına kimsenin oturmaması da dikkat çekti.

Vekiller paylaşım yaptı 

Bahçeli'nin Meclis'teki bütçe görüşmelerine katılması, birçok MHP'li vekil tarafından Twitter'da paylaşıldı.

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