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Almanya’da NRW Eyalet Başbakanı Laschet’ten Prof. Dr. Uğur Şahin’e övgüler

ALMANYA'da Eyalet Başbaşkanı Armin Laschet, parlamentoda yaptığı koronavirüs konuşmasında Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin aşı başarısını övdü ve şöyle dedi: Almanya'da okul birinciliği olan bir Türkün bugün salgına karşı aşı bularak bizlere umut olması bizleri mutlu ediyor.

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Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’in ABD’li Pfizer ile birlikte geliştirdiği koronavirüs (Kovid-19) aşısının yüzde 95 etkinlik gösterdiğinin duyurulmasının ardından haber tüm dünyada büyük bir mutlulukla karşılandı. Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbaşkanı Armin Laschet, parlamentoda dünyayı ölümcül salgından kurtarabilecek aşıyı bulan Türk göçmelerin çocukları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin başarısına parlamentodaki konuşmasında övgüler yağdırdı. 

Laschet, parlamentodaki konuşmasında Türk bilim insanları hakkında şöyle dedi: 1969 da 4 yaşında bir çocuk olarak Türkiye’den Ford fabrikasında çalışan babasının yanına gelen ve eğitimini Almanya'da yaparak; hatta okul birincisi olan bir Türkün bugün salgına karşı aşı bularak bizlere umut olması bizleri mutlu ediyor."

Aşırı sağcılara seslendi: Almanya'daki aşırı sağcıların bunu görmesini diliyoruz. Almanya'daki sağduyu vatandaşlar, yabancıların gelmesinden çok memnunuz iyi ki gelmişler"

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