Şile'de 105 yaşında koronavirüsü yenmeyi başardı! 5 günde hastalığı atlattı 

İSTANBUL Şile'de koronavirüse yakalanmasının ardından hastanede tedavi altına alınan 105 yaşındaki Huriye Başkapan, gösterdiği dirençle hastalığı yenerek, sağlığına kavuştu.

Abone ol

Koronavirüs salgını sürecinde yaşadığı kalabalık semtten uzaklaşmak isteyen Huriye Başkapan, Fatih'teki evinden bir süreliğine ayrılarak, kızı ve torunlarıyla oğlunun Şile'deki yazlık evine gitti.

Şile'ye gelişinden birkaç gün sonra halsizlik ve iştah kaybı gibi sorunlar yaşayan Başkapan, kendisi gibi semptomlar gösteren aile üyeleriyle Şile Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

5 günde hastalığı atlattı

Kovid-19 testinin pozitif çıkması ve yapılan tetkiklerde karaciğeri ile böbreklerinde sorun tespit edilmesi nedeniyle Başkapan, hastanede tedavi altına alındı.

Başkapan, yaşına ve kronik rahatsızlıklarına rağmen 5 günlük tedavinin ardından hastalığı yenerek, yaşama yeniden tutundu.

Ayrıca, ailenin diğer üyeleri de hastalığı atlatarak sağlıklı yaşantılarına döndü.

"Çok uzun sürmedi''

105 yaşındaki Huriye Başkapan yaptığı açıklamada, önceki yıllarda büyük yaştaki çocuklarının vefat ettiğini, hayatta bir erkek ve kız evladıyla kaldığını aktardı.

Kızı ve torununun da Kovid-19 tedavisi gördüklerini ve taburcu olduklarını anlatan Başkapan, tedavinin ardından daha iyi hissettiğini söyledi.

Başkapan, "Otururken bir şeyim yok ama ayaklarımda ara sıra ağrı oluyor. İdare ediyorum. Allah daha beter etmesin, çok şükür. Hastalığım erken geçti, çok uzun sürmedi. Ben zaten ne olduğunu anlamadım. Bu hastalığa yakalandığımı söylediler." diye konuştu.

Devlete ve doktorlara minnetini dile getiren Başkapan, "Bize hastanede baktılar. Bizimle ilgileniyorlar. Allah onlara da uzun ömürler versin." ifadesini kullandı.